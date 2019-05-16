لبنان | الموازنة إلى الأسبوع المقبل؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 مايو 2019 01:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك توقعت مصادر وزارية ان تمتد جلسات مجلس الوزراء الى الاسبوع المقبل بسبب الحاجة الى مزيد من مراجعة المواد القانونية والأرقام المعدلة. المصدر النهار

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