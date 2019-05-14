لبنان | دريان معزياً بالبطريرك صفير: كان مؤتمناً على القضايا الوطنية

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زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على رأس وفد من المفتين ورؤساء المحاكم الشرعية وقضاة الشرع ومدراء المرافق في المؤسسات التابعة لدار الفتوى والعلماء لتقديم واجب التعزية.
ولفت دريان إلى انه “لقد جئنا في صبيحة هذا اليوم الى بكركي المرجعية الدينية المسيحية الكبرى لنقدم التعازي مع اخواني اصحاب السعادة المفتين وقضاة الشرع والعلماء. غبطة البطريرك صفحة مشرقة في تاريخ لبنان انطوت وكنا معه دائما في خط الحفاظ على السلم الاهلي في لبنان وعلى وحدة البلد واللبنانيين”.
وأضاف: “كان رائدا في مجال العيش الواحد والمشترك بين اللبنانيين وكان مؤتمنا على القضايا الوطنية. فترة تاريخية زاهية تواكب فيها البطريرك صفير مع سماحة مفتي الجمهورية الشهيد الشيخ حسن خالد وقد كنت يومها امينا للسر لمفتي الجمهورية وقد تعرفت على البطريرك صفير عن كثب وعلى رؤياه الوطنية الجامعة وسيبقى منهج البطريرك صفير بين احبائه وبين اللبنانيين جميعا. واسأل الله ان ينعم على بلدنا الحبيب لبنان بالاستقرار والامن والازدهار وان يتخطى هذا البلد العزيز على قلوبنا كل ازماته الاقتصادية والمالية بفضل حكمة المسؤولين فيه وتعاونهم مع بعضهم من اجل ايجاد الحلول للخروج من هذه الازمات”.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
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