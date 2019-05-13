لبنان | الإليزيه: البطريرك صفير ترك بصمة مؤثرة

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قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعازيه إلى نظيره اللبناني ميشال عون وإلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والشعب اللبناني بوفاة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، بحسب ما جاء في بيان أصدره قصر الإليزيه.
وقال بيان الإليزيه إن صفير “المولود في العام نفسه الذي أعلنت فيه السلطات الفرنسية قيام دولة لبنان الكبير سنة 1920، هو من دعاة التعددية والتسامح والاحترام المتبادل بين جميع اللبنانيين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو السياسي”.
وأضاف البيان أن البطريرك الماروني السابق “كان صديقًا مخلصًا لفرنسا وحرص على الحفاظ على العلاقات الوثيقة القائمة منذ فترة طويلة بين بلدنا والمجتمعات المسيحية وشعوب الشرق الأوسط بكل تنوعها”، مشيرا إلى أنه ترك “بصمة مؤثرة”.
المصدر موقع القوات اللبنانية
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