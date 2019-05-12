لبنان | بخاري نعى صفير: حرص على وحدة لبنان واستقراره

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نعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبدالله بخاري، الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الذي وافاه الأجل عن عُمر يُناهز 99 عاماً، إثر وعكة صحية المّت به.
وأعرب بخاري في بيان “عن بالغ التّعازي وصادق المواساة للبطريرك الماروني مار بشاره بطرس الرّاعي وللكنيسة المارونية ومجلس الأساقفة الكاثوليك، وللبنان وشعبه الشقيق، سائلاً المولى عز وجل أن يُلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان “.
واعتبر بخاري “أن لبنان خسر اليوم أحد رجاله الوطنيين الكبار، الذي لعب دورًا وطنيًا هامًا حرص من خلاله على وحدة لبنان واستقراره ولحمة أبنائه”.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.