لبنان | العماد عون على رأس وفد من الضباط الى أميركا

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 مايو 2019 12:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 مايو 2019 12:13 مساءً - مشاركة

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غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد من ضباط الجيش إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة رسمية للمشاركة في اللقاء السنوي الذي يُعقد من أجل تقييم المساعدات الأميركية للجيش والحاجات المستقبلية.

كما سيلتقي عون خلال الزيارة، عدداً من المسؤولين الأميركيين المكلّفين ملف برنامج المساعدات.

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المصدر موقع القوات اللبنانية