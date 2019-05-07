لبنان | الحريري: “سربوا صح”

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اشارت مصادر وزارية الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري ابدى استياءه من التسريبات غير الدقيقة التي تحصل، وخاطب الوزراء خلال الجلسة قائلا: “إذا بدكن تسربوا، سربوا صح”.
وشدد في بداية الجلسة على “ضرورة الاسراع في انجاز مشروع الموازنة، وستكون ثمة جلسات يومية حتى الانتهاء منها، ان شاء الله، خلال هذا الاسبوع”.
المصدر الحياة
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