لبنان | الحريري: “سربوا صح”

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اشارت مصادر وزارية الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري ابدى استياءه من التسريبات غير الدقيقة التي تحصل، وخاطب الوزراء خلال الجلسة قائلا: “إذا بدكن تسربوا، سربوا صح”.

وشدد في بداية الجلسة على “ضرورة الاسراع في انجاز مشروع الموازنة، وستكون ثمة جلسات يومية حتى الانتهاء منها، ان شاء الله، خلال هذا الاسبوع”.

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المصدر الحياة