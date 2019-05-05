لبنان | غسل أموال لحزب الله في فنزويلا

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كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أنها حصلت على وثائق سرية من مصادر استخباراتية فنزويلية منشقة، أن طارق العيسمي، النائب السابق للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، والذي يشغل حاليا منصب وزير الصناعة، شارك في حملة قمع الاحتجاجات الشعبية في فنزويلا.
كما أكدت الوثائق دور العيسمي، رجل مادورو القوي في عمليات التجسس وغسل الأموال وتجارة المخدرات، لصالح حزب الله اللبناني وأجهزة النظام الإيراني، ونقلت عن بيانات للحكومة الأميركية ووثائق الاستخبارات الفنزويلية إن مؤسسات الاستخبارات الفنزويلية حققت في علاقات العيسمي بعالم الجريمة.
وذكرت أن والد العيسمي، كارلوس زيدان العيسمي، كان مسؤولًا عن تدريب حزب الله في فنزويلا على التجسس والتهريب، أما فراس شقيق طارق فقد كان الرابط بين عائلة عيسمي ووليد مقلد، أحد تجار المخدرات في فنزويلا، ووفقا للوثائق الفنزويلية، لدى فراس 45 مليون دولار في حساب مصرفي سويسري.
المصدر السياسة
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