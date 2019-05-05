لبنان | بنود “حارقة” في الجولة الثانية من الجلسات الوزارية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 مايو 2019 07:08 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك لا تقلّل أوساط سياسية من أهمية العقبات التي تعترض الجولة الثانية من الجلسات الوزارية المتتالية. وفي رأي الأوساط أن هذه الجلسات سـ”تضع الإصبع” على بنود “حارقة” فرضت نفسها إشكاليةً “في الشارع” وتتعلق برواتب القطاع العام بما في ذلك العسكريين ونظام التقاعد والتعويضات والتقديمات الاجتماعية وزيادة الضريبة على الودائع المصرفية وغيرها. Advertisements المصدر الراي

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