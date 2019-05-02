لبنان | الحجار: لمعالجة الفيول المتسرب على شاطئ جدرا والجية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 مايو 2019 07:13 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد النائب محمد الحجار عبر “تويتر” قائلا: “مطلوب تحرك سريع وعاجل من وزارة البيئة، وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لمعالجة الفيول المتسرب على شاطئ جدرا والجية والذي ينذر بمشكلة بيئية كبيرة”. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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