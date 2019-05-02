لبنان | رئيس وزراء مصر: وجودي اليوم لتأكيد دعمنا الكامل للبنان

أقام السفير المصري نزيه النجاري، مأدبة عشاء في منزله في دوحة الحص، على شرف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي،الذي وصل إلى لبنان مساء الاربعاء في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وأعرب مدبولي عن سروره لوجوده في لبنان، وقال: “لو أي شخص نزل إلى الشارع وسأل المصريين، ما هي الجنسية الأخرى الأقرب إليكم، لقالوا اللبنانيين”، معتبرا أن “هناك تقاربا شديدا بين الشعبين ثقافيا وحضاريا، وكذلك على المستوى الرسمي العلاقات شديدة الحميمية والتقارب، لكن تبقى العلاقات الاقتصادية، التي تساهم في زيادة الروابط بين الدول، وبالتالي نرى أن الأرقام حاليا، متواضعة، ونحن بحاجة لزيادتها”.

وأكد “استعداد رجال الأعمال المصريين للاستثمار في لبنان، وفي قطاعات كبيرة”، مشيرا إلى “الطفرات الهائلة التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية، في قطاعات الطاقة والاتصالات والإعمار”، معتبرا أن “الخبرات المصرية قادرة على أن تساهم في حل مشكلات لبنان كالطاقة”.

ونوه ب”استقبال الرئيس الحريري شخصيا”، معتبرا أن “قيادته السيارة بنفسه، تعبير عن مدى حميمية العلاقة بين الدولتين. ووجودي اليوم، هو لتأكيد دعمنا الكامل للبنان، وحرصنا الشديد على عروبته وقوته، وأن يستمر كدولة، كانت دائما مقصدا للعرب، وعنوانا للثقافة والحضارة، ولدينا الثقة التامة، ان الدولة في لبنان، ستكون قادرة على دفع المسيرة، التي ترضي الشعب اللبناني، واجتياز أي تحديات اقتصادية”.

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وقال “نحن في مصر، مررنا بمثل هذه الظروف، ولكن عندما صفت النوايا، كنا قادرين على تجاوزها، واليوم لدينا تجربة الكل يتكلم بها”.

وختم “خلال النقاشات بين الوزراء المصريين ونظرائهم اللبنانيين، سنكون حريصين جدا، على أن نقدم كل الدعم، ونحل أي مشاكل موجودة بين الدولتين”، مشددا على أن “مصر حريصة على دفع العلاقات بصورة كبيرة جدا، في كافة المجالات”.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام