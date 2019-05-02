لبنان | هل يرفع حظر سفر الخليجيين إلى لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 مايو 2019 07:13 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كشفت معلومات لصحيفة السياسة، أنه نتيجة للاستقصاءات التي قامت بها بعض الدول الخليجية، بشأن الأوضاع الأمنية في لبنان، وتحديداً بوضع مطار الحريري الدولي، فإن الاتجاه لدى دول مجلس التعاون الخليجي، يميل لرفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان، على غرار القرار الذي اتخذته السعودية، خاصة وأنه سجل في الأسابيع التي تلت القرار دخول أعداد كبيرة من السياح السعوديين، فيما تشير التوقعات إلى أن صيف لبنان سيكون واعدا. المصدر السياسة الكويتية

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