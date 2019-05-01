لبنان | برّي: المجلس بحاجة إلى شهر لمناقشة الموازنة

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أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه إلى المسار الذي يسلكه مجلس الوزراء في مناقشة الموازنة العامة، وهو ينتظر انتهاء الحكومة منها واحالتها على مجلس النواب. ومن المتوقع الانتهاء منها في الأيام العشرة الأولى من أيار.
وقال بري أمام زواره إن مجلس النواب يحتاج إلى شهر لمناقشة الموازنة تمهيداً لاقرارها على أن تتفرغ لجنة المال والموازنة لهذه المهمة. ومن المرجح ألا يدعو بري الى أي جلسة عامة طوال هذا الشهر بغية تفرغ النواب لمهمة إقرار الموازنة نظراً إلى الأهمية التي تمثلها.
المصدر النهار
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