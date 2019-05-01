لبنان | تراجع عدد المواكب المسلّحة في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 مايو 2019 10:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك رغم عدم إثارة أي ضجيج حول الموضوع إلّا أن اللبنانيين لاحظوا تراجع عدد المواكب المسلّحة في الآونة الأخيرة تلبية لطلب هامس من وزيرة الداخلية. المصدر النهار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.