لبنان | توجيه الدعوات لحوار الاستراتيجية الدفاعية قريباً

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تتحضر دوائر رئاسة الجمهورية للشروع بتجهيز طاولة الحوار الوطني بشأن الاستراتيجية الدفاعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ميشال عون، على أن يصار إلى توجيه الدعوات في وقت قريب بعد اكتمال الاستعدادات، للبحث في مصير سلاح “حزب الله”، الذي يشكل نقطة خلافية بامتياز بين اللبنانيين.
وأكدت أوساط وزارية لـ”السياسة”، أن عون يولي هذا الموضوع، مشيرة إلى أن الوقت مناسب لطرح الاستراتيجية على بساط البحث لإيجاد حل لقضية السلاح الذي لا يحظى بإجماع اللبنانيين، وسط تزايد الدعوات لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وحده المناط به الدفاع عن لبنان وسيادته.
المصدر السياسة الكويتية
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