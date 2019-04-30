لبنان | الموازنة و”لاءات” حزب الله

علمت صحيفة “الجمهورية” أنّ حزب الله أعدّ ورقته حول الموازنة، وَضمّنها مجموعة لاءات، خلاصتها: “لا قبول بأيّ ضرائب مباشرة او غير مباشرة. لا قبول بأيّ تخفيض للرواتب والاجور، وخصوصاً لأصحاب الرواتب المتدنية. لا قبول برفع الضريبة على القيمة المضافة. لا قبول برفع سعر صفيحة البنزين… ومع زيادة الضريبة على أرباح المصارف”.

وبحسب المعلومات، فإنّ الحزب يعدّ ورقة بتخفيضات وإلغاءات تطال النفقات غير الضرورية توفّر على الخزينة مئات المليارات.

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المصدر صحيفة الجمهورية