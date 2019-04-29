احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أكدت مصادر وزارية لـ”السياسة”، أن “الحكومة ملتزمة حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأن الإجراءات التقشفية لن تطالها، لأن اللبنانيين حريصون على معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة ومعاقبة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه”.
وشددت المصادر على أن “تمويل المحكمة محسوم ولا يمكن للبنان أن يتخلى عن واجبه في هذه القضية”.
المصدر السياسة
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | لبنان ملتزم تمويل المحكمة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.