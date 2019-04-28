لبنان | جبّور: لبنان ليس خاضعا لأي وصاية

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اعتبر رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبّور ان “مطالبة حلفاء سوريا بالتطبيع مع دمشق محاولة لاستعادة ما فقده النظام السوري بعدما بات لا يملك أي سلطة داخل البلاد وبالتالي في بيروت”.

وشدّد في حديث الى “صحيفة الشرق الأوسط”، على التمسك بسياسة النأي بالنفس، مؤكداً أن لبنان اليوم ليس خاضعا لأي وصاية.

وقال، “المشكلة في إيران أنها تدعم فريقاً دون آخر على حساب مفهوم الدولة لكنها لا تصل إلى حدود السيطرة”.

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المصدر الشرق الاوسط