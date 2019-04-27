كتبت أسماء لمنور في السبت 27 أبريل 2019 10:13 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أشارت معلومات اغترابية من فنزويلا إلى “مقتل عائلة لبنانية مؤلفة من الأب اللبناني يوسف خليل نور الدين وزوجته الفنزويلية وابنته بضربات على الرأس فيما قضى ابنه خنقا. وتمكنت الشرطة من القبض على عصابة اللصوص التي ارتكبت الجريمة، فيما التحقيقات مستمرة حيث يتابع شقيق الضحية مجرياتها. والجدير ذكره أنّ يوسف هو من بلدة جب جنين في البقاع الغربي. Advertisements المصدر وكالات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فاجعة اغترابية تودي بحياة ابن البقاع وعائلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.