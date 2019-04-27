لبنان | هزة خفيفة شعر بها اهالي البقاع الشمالي

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 أبريل 2019 10:13 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك شعر اهالي بلدات العين، النبي عثمان واللبوة عند الثامنة و24 دقيقة بهزة خفيفة، استمرت لثوانٍ. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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