لبنان | وزير داخليّة الحوثيّين نُقل براً الى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 أبريل 2019 10:10 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ورد في أسرار “النهار”، أن وزير داخليّة الحوثيّين الذي توفّي في بيروت نقل برّاً من سوريا إلى لبنان بعدما وصل دمشق من سلطنة عمان. المصدر النهار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.