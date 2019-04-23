لبنان | الحريري يصف “الأخبار” بـ”بوق التلفيقات”!

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رد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على مقالات كاذبة نشرت صباحاً وقال المكتب، “هناك بوق اعلامي متخصص ببخ الاساءات اليومية لكل ما يمت بصلة الى الرئيس سعد الحريري”.

وأضاف المكتب، “هذا البوق اسمه جريدة الاخبار وقد تحدث اليوم عن ورقة اقتصادية ومالية لرئيس الحكومة تتضمن اجراءات على صورة التلفيقات اليومية لتلك الجريدة”.

وختم، “رقة الاصلاحات والاجراءات المطلوبة لخفض العجز ووقف الهدر، موضع نقاش مسؤول مع كافة المكونات في الحكومة ستتم ترجمته بمشروع الموازنة الذي سيرفعه وزير المال الى مجلس الوزراء، وما نشرته الاخبار ورقة منسوبة زورا للرئيس الحريري وفيها الكثير من الفبركات وبنات أفكار التخريب القائم على مشروع النهوض الاقتصادي والبرنامج الحكومي”.

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المصدر موقع القوات اللبنانية