لبنان | استنزاف 70% من ميزانية حزب الله

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قال الممثل الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية براين هوك إن إيران كانت تموّل حزب الله بما يقارب المليار دولار من ميزانيتها سنوياً، وذلك في مقابلة خاصة لـ”العربية”.
وقال هوك: “70% من إيرادات حزب الله تأتي من النظام الإيراني، تاريخياً إيران تمول حزب الله بـ700 مليون دولار سنوياً، وهذا يمثل 70% من ميزانيته، حالياً استنزفت الأموال الإيرانية، وهو ما انعكس إيجابياً على سياستنا الخارجية”.
المصدر العربية نت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.