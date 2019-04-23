لبنان | استنزاف 70% من ميزانية حزب الله

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قال الممثل الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية براين هوك إن إيران كانت تموّل حزب الله بما يقارب المليار دولار من ميزانيتها سنوياً، وذلك في مقابلة خاصة لـ”العربية”.

وقال هوك: “70% من إيرادات حزب الله تأتي من النظام الإيراني، تاريخياً إيران تمول حزب الله بـ700 مليون دولار سنوياً، وهذا يمثل 70% من ميزانيته، حالياً استنزفت الأموال الإيرانية، وهو ما انعكس إيجابياً على سياستنا الخارجية”.

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المصدر العربية نت