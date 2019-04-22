لبنان | جنبلاط: غريب حال هذه الدنيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 أبريل 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اغرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”. وقال: “غريب حال هذه الدنيا. من يقف وراء التفجيرات في سريلانكا. بالأمس كانت بلاد هادئة تنعم بالاستقرار. واليوم ضربها الارهاب الاعمى. فلتكن الصلاة على راحة الضحايا على مختلف اديانهم واعراقهم. الله واحد”.

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