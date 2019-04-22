لبنان | “الخارجية”: لبنان غائب عن الجولة المقبلة من اجتماعات آستانة

كشفت مصادر وزارة الخارجية اللبنانية أن لبنان لن يشارك في الجولة المقبلة من اجتماعات آستانا التي تنعقد في كازاخستان في 25 و26 من الشهر الحالي، موضحةً أنه قد يكون حاضراً في الجولة التي ستلي، في حال تم توجيه دعوة رسمية إليه من قبل المؤتمرين، لأن هذا القرار يُتخذ على مستوى المؤتمر ككل.

وأشارت المصادر في حديث لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن مستوى التمثيل يتحدد بعد توجيه الدعوة وبعد التدقيق بمستوى مشاركة باقي الدول، وقالت: “إذا كانت المشاركة تتم على مستوى وزراء الخارجية، فلا شك أن الوزير جبران باسيل سيحضر شخصياً.”

في هذا السياق، نفى السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبكين علمه بما إذا كان لبنان سيشارك في الجولة المقبلة من “آستانا”، لافتاً إلى أنه لا معطيات لديه بهذا الشأن وبأنه من الأنسب سؤال السلطات اللبنانية عن الموضوع.

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المصدر الشرق الاوسط