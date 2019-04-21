لبنان | اتصالات للترطيب بين جنبلاط وحزب الله

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 أبريل 2019 08:33 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمت “السياسة” أن اتصالات تتولاها أطراف صديقة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وحزب الله، لترطيب الأجواء بينهما مجدداً بعد القطيعة الأخيرة، تمهيداً للقاء بين الجانبين لم يعد بعيداً، في إطار الجهود لتنقية الأجواء بين “المختارة” و”حارة حريك”، على أثر استياء الحزب من الانتقادات التي وجهها رئيس “الاشتراكي” له ولقيادته. المصدر السياسة الكويتية

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