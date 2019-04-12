لبنان | أميركا تضيّق على حزب الله.. عقوبات على شبكة تمويل تدعمه

قررت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات أميركية جديدة على شبكة لبنانية، لاتهامها بتبييض أموال تجارة المخدرات لصالح ميليشيا حزب الله.
وأدرجت الخزانة الأميركية اللبناني، قاسم شمص، وشركة صرافة يملكها باسم “شمص للصيرفة”، على قائمتها السوداء، مرجعة ذلك لاستغلال الشركة في غسيل أموال بارونات المخدرات.
كما اتهمت الحكومة الأميركية الشبكة بتبييض عشرات ملايين الدولارات من أموال المخدرات حول العالم شهرياً، وتسهيل شركة الصرافة نقل الأموال للميليشيا اللبنانية.
وتنشط الشبكة اللبنانية، بحسب واشنطن، في 9 دول، هي الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وأستراليا والبرازيل وكولومبيا وفنزويلا.
يذكر أن شركة شمص للصيرفة مرخصة من مصرف لبنان المركزي.
وستستمر واشنطن في العمل مع الحكومة اللبنانية لمنع تجار المخدرات وغاسلي الأموال والإرهابيين من دخول النظام المالي اللبناني.
وتأتي العقوبات الجديدة في إطار الحملة غير المسبوقة لإدارة الرئيس دونالد ترمب لمنع حزب الله وأتباعه الإرهابيين العالميين، من الاستفادة من العنف والفساد وتجارة المخدرات، وفق الخزانة الأميركية.
والحديث عن تمويل حزب الله من خلال أموال المخدرات ليس جديدا، فقد أشار تقرير سابق لمجلة دير شبيغل الألمانية إلى أن الميليشيا تستفيد من تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، لاسيما عن طريق فنزويلا، وهي إحدى الدول التي تعمل بها الشبكة اللبنانية.
المصدر: – قناة العربية
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