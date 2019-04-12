لبنان | العقوبات على بري… شائعة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 أبريل 2019 07:07 صباحاً - مشاركة ذكرت مصادر الوفد النيابي اللبناني الذي يزور واشنطن حالياً، ان مسؤولاً في وزارة الخزانة الأميركية طلب من المسؤولين في الوفد ومن سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى، إبلاغ رسالة مباشرة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن الكلام عن فرض عقوبات عليه لا يعدو كونه شائعة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة. المصدر اللواء

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