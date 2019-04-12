لبنان | شهيب وكاميرات المراقبة: من يَعتمد “النَقل” لن ينجح

رداً على سؤال حول البلبلة التي رافقت طلب وزارة التربية والتعليم العالي​ الى مديرية ​التعليم الثانوي​ والمناطق التربوية في المحافظات، في شأن تركيب ​كاميرات مراقبة​ في المراكز المعتمدة لإجراء ​الإمتحانات الرسمية​، أكد وزير التربية اكرم شهيّب لـ»الجمهورية» صحّة هذا الامر، وأنه هو من طلب ذلك لأنّ الطالب الذي يدرس ينجح، أمّا من يَعتمد «النَقل» فلن ينجح، ولا يمكن ان يسري التقشّف على هذا الامر لأننا نريد شهادة محترمة».

كذلك اكد «انّ أسئلة الامتحانات الرسمية لن تكون إلّا من داخل المنهج».

المصدر صحيفة الجمهورية