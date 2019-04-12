لبنان | خصم جنبلاط… موعود بالتعيينات!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 أبريل 2019 07:07 صباحاً - مشاركة ورد في أسرار “النهار” أن مرجعاً رفيعاً وحزباً فاعلاً وعدا أحد خصوم رئيس التقدمي الإشتراكي بحصة في التعيينات الادارية في الفئتين الاولى والثانية. المصدر النهار

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