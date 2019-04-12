لبنان | واشنطن حّذرت مواطنيها من الاختطاف في 35 دولة بينها لبنان

ومن مراسل “النهار” في واشنطن ان أصدرت وزارة الخارجية الاميركية في التاسع من الشهر الجاري توجيهات جديدة لمواطنيها في شأن اخطار السفر الخارجي، وأضافت خانة جديدة تحذر فيها مواطنيها من خطر تعرضهم للاختطاف في 35 دولة بينها لبنان.
وعلمت “النهار” ان الخارجية الاميركية وضعت دول العالم في خمس خانات من حيث الاجراءات الاحترازية التي يجب على المواطن أخذها في الاعتبار قبل السفر اليها. الخانة الاولى تنصح باتخاذ الاجراءات الطبيعية، والثانية تدعو المواطن الى ممارسة “الحذر المتزايد”، والخانة الثالثة التي وضعت فيها لبنان تدعو المواطن الذي يرغب في السفر اليها الى “إعادة النظر في السفر”.
المصدر النهار
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