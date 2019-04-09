لبنان | الرئيس البلغاري وصل الى بيروت

وصل رئيس بلغاريا رومين راديف وقرينته السيدة ديسيسلاف راديفا عند التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الى مطار رفيق الحريري الدولي في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي في خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ويجري محادثات تتناول العلاقات اللبنانية – البلغارية وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما تتطرق المحادثات الى الاوضاع في المنطقة.

وقد حطت طائرة الرئيس البلغاري وعقيلته والوفد المرافق في مطار رفيق الحريري الدولي الساعة التاسعة والنصف صباحا، حيث كان في استقباله على ارض المطار رئيس بعثة الشرف وزير المهجرين غسان عطالله، محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، قائد منطقة جبل لبنان في الجيش اللبناني العميد الركن زخيا خوري، قائد جهاز امن المطار العميد الركن جورج ضومط و قائد منطقة جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العقيد جهاد الاسمر.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام