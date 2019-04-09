لبنان | الاتصالات المسبقة افرجت عن “الخطة”

أبلغت مصادر وزارية “النهار” ان التوافق على المخرج الذي فتح الطريق للاجماع على خطة الكهرباء كان محور الاتصالات التي سبقت الجلسة وانه على رغم الساعات الاربع التي امضاها مجلس الوزراء في مناقشة الخطة فانها اتسمت باجواء ايجابية.
وتحدث رئيس الجمهورية ميشال عون متسائلاً: “لماذا علينا ان نخاف من دائرة المناقصات وهي احدى مؤسسات الدولة فلنضع آلية ولنحتكم الى مؤسسات الدولة.
ثم عرض رئيس الحكومة سعد الحريري للخلاصات التي خرجت بها اللجنة الوزارية وبرز اقتراح للوزير محمد فنيش يتعلق بالقانون 288 وتعديله من أجل قيام استقرار يطمئن المستثمر واقترن بوضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل. وهذا الاقتراح سيحال على مجلس النواب وقد وقعه الرئيسان عون والحريري بعد الجلسة. وشرحت وزيرة الطاقة ندى البستاني تفصيليا توزيع المعامل الموقتة والثابتة فيما توالت لاحقا مداخلات الوزراء.
المصدر النهار
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