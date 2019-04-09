لبنان | عون طالب وبرّي وافق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 أبريل 2019 07:08 صباحاً - مشاركة علمت «الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية ميشال عون اتصل بعد الجلسة برئيس مجلس النواب نبيه بري الموجود في قطر، وأطلعه على نتائج الجلسة، وطلب إليه إضافة مشروع القانون المعجّل الى مجلس النواب، الذي يرمي الى تمديد العمل بالقانون المعجّل الرقم 54 تاريخ 24/11/2015 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، الى جدول اعمال جلسة الأسئلة المقررة غداً الاربعاء تسريعاً للتفاهم الذي حصل حول ملف الكهرباء. فوافَقه بري الرأي مُبدياً الاستعداد لقيام المجلس بالمطلوب لتسريع حل المشكلة. المصدر صحيفة الجمهورية

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