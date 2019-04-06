لبنان | موقف قريب للحريري

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 أبريل 2019 10:08 صباحاً - مشاركة علمت صحيفة “الجمهورية انه في اطار الحملة التي تعرض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سيكون لرئيس الحكومة سعد الحريري موقف من الهجوم قريباً، فقد سبق له أن حصل تفاهم بينه وبين الدول المانحة على تحييد مصرف لبنان بشخص حاكمه عن المعارك السياسية الدائرة في البلاد، لأنّ هذه الدول تعتبر سلامة محاورها الاساسي في القضايا المالية والاقتصادية في لبنان الى جانب رئيس الحكومة ووزير المال. المصدر صحيفة الجمهورية

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