لبنان | توتّر بين لبنان وقبرص والسبب… وزارة الخارجية

علمت “النهار” أن توتراً في العلاقات بين لبنان وقبرص نشأ اثر توجيه وزارة الخارجية اللبنانية عشية زيارة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لاسرائيل وفي ظل اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الزيارة وادراجها ضمن مساعدة اسرائيل على تنفيذ مشروعها لاستجرار الغاز الطبيعي الى اوروبا، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العمومية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والى وزراء خارجية قبرص واليونان وإيطاليا، تناولت مشروع مد خط أنابيب غاز بايبلاين بين إسرائيل وقبرص واليونان ومن ثم إلى إيطاليا. ونبهت رسائل الخارجية إلى “عدم المس بحقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ووجوب الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار، والإحداثيات التي أرسلها لبنان إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة”. وأكد الوزير جبران باسيل أن لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته ولا سيما منها تلك الاتية من اسرائيل.

وأفادت المعلومات ان هذه الرسائل فاجأت الجانب القبرصي انطلاقاً من ان لبنان كان اجرى اتصالات معه بهذا المعنى ربما على خلفية المخاوف من ان يمر خط الغاز عبر المتوسط في المياه الاقليمية اللبنانية. وقد حرص الجانب القبرصي على طمأنة الجانب اللبناني الى التصرف بشفافية في هذا الموضوع والاستعداد لتقديم معلومات في حال بدء العمل أو متى بدأ العمل في المشروع، مع تأكيده ان الخط لن يمر في المياه الاقليمية اللبنانية. لكن وزير الخارجية القبرصي فوجىء بعد تقديمه التطمينات الى الجانب اللبناني بموقف الخارجية اللبنانية والتصريحات والرسائل المعلنة في هذا الاطار ما اثار انزعاجا ديبلوماسياً في ظل تأكيد الجانب القبرصي انه لم يتسلم رسمياً الكتاب الذي قالت الخارجية اللبنانية إنها ارسلته اليه بل اطلع عليه عبر وسائل الاعلام وهو تالياً لم يفهم الخطوة اللبنانية في هذا الاطار.

المصدر النهار