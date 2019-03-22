لبنان | بري لبومبيو: حزب الله لبناني موجود في البرلمان والحكومة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مارس 2019 04:11 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مارس 2019 04:11 مساءً - مشاركة

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن، “حزب الله هو حزب لبناني موجود في البرلمان وفي الحكومة ومقاومته ومقاومة اللبنانيين ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي اللبنانية”.

وعن العقوبات الأميركية على حزب الله، أضاف بعد لقائه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أن “القوانين التي أقرها مجلس النواب تطابق القوانين الدولية وتؤمن الشفافية في التداول المالي على الصعد كافة”.

وأشار بري إلى اهمية الحفاظ على الاستقرار في لبنان وضرورة معالجة الحدود البحرية.

المصدر موقع القوات اللبنانية