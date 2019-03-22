لبنان | الزغبي: لا تستطيع إيران تأمين مظلة حماية للبنان

رأى عضو قيادة “قوى 14 آذار” الياس الزغبي أن “المرحلة الرمادية في سياسة لبنان الخارجية شارفت على الانتهاء، ولم تعد صالحة لإقناع المجتمع الدولي بخدعة النأي بالنفس فوق حقيقة الانزلاق إلى محور إيران”.

وقال:” إن مرحلة الحل في سوريا وإصلاح التوازنات في المنطقة تختلف عن مرحلة الحرب وتغلغل النفوذ الإيراني، وهناك ترتيبات جديدة، على خلفية التقاطع الأميركي الروسي، ستؤدي إلى وقف هذا النفوذ تمهيدا لتصفيته، وعلى لبنان الخروج من جموده وتكييف سياسته مع هذا التحول”.

وأضاف :” ليس من الحكمة اليوم إشهار بطولة كلامية وهمية في وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لأن لبنان ليس في موقع الند للمجتمع الدولي ولا تستطيع إيران تأمين مظلة حماية له، في حين أنها هي نفسها تبحث عن مظلة”.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام