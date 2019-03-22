لبنان | تفاهم بين عون والحريري على حل ملف الكهرباء

عقدت الحكومة أمس، جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، حيث جرى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة خطة الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة .

وعين مجلس الوزراء اعضاء المجلس العسكري ووافق على الاسماء المرفوعة من دون أي تعديل، وهي :

العميد محمود الاسمر أميناً عاماً للمجلس الاعلى للدفاع، العميد أمين العرم رئيساً للاركان، العميد ميلاد اسحق مفتشاً عاماً والعميد الركن الياس شامية عضواً متفرغاً.

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ولفتت مصادر وزارية لـ”السياسة”، الى أن هناك تفاهماً بين الرئيسين عون والحريري على ضرورة حل معضلة الكهرباء والسير بالخطة التي وضعتها وزيرة الطاقة لمعالجة القطاع، لأن الأمور لم تعد تتحمل المزيد من المماطلة، مشيرة إلى أن وزارة الطاقة ستتولى البدء بتنفيذ هذه الخطة بعد إقرارها من قبل الحكومة، باعتبارها الوحيدة الموجودة على الطاولة، والتي من شأنها أن تصحح أوضاع الكهرباء لتخفيف الخسائر على المالية العامة.

المصدر السياسة الكويتية