لبنان | طلب أميركي شديد اللهجة للبنان

يتصدر ملفا إيران وحزب الله جدول محادثات وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في بيروت، اليوم، وسط معلومات لـ”السياسة”، أشارت إلى أن واشنطن بصدد إبلاغ لبنان عبر رئيس دبلوماسيتها رسائل شديدة اللهجة، بخصوص ضرورة اتخاذ مواقف حازمة من إيران والحزب في آن، باعتبار أنه ما عاد مقبولاً لدى الأميركيين استمرار لبنان في سياسة احتضان حزب الله المتهم بالإرهاب، وفتح الخطوط مع طهران المنبوذة دولياً، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على علاقات لبنان الخارجية
المصدر السياسة الكويتية
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