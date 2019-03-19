لبنان | غوتيريش: أسلحة حزب الله تعرّض لبنان والمنطقة للخطر

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلق شديد من أن تعرّض أسلحة حزب الله استقرار لبنان والمنطقة للخطر.

جاء ذلك في أحدث تقرير لغوتيريش بشأن تطبيق القرار 1701. وفي إشارة ضمنية إلى إيران، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة الدول الأعضاء بالقيام بواجباتها لجهة عدم تزويد الكيانات والأفراد في لبنان بالسلاح والعتاد الحربي. كما طالب الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لنزع أسلحة الميليشيات تطبيقاً لاتفاق الطائف والقرارات الدولية.

ودعا غوتيريش الحكومة اللبنانية الجديدة إلى التزام سياسة النأي بالنفس، انسجاماً مع بيان بعبدا لعام 2012، مشدداً على ضرورة أن تتوقف كل الأطراف اللبنانية وجميع اللبنانيين عن التورط في الحرب السورية وغيرها من النزاعات في المنطقة. وندد بالتحرك المزعوم للمقاتلين والمعدات الحربية عبر الحدود اللبنانية – السورية.

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كما عبَّر عن القلق البالغ حيال وجود أنفاق عبر الخط الأزرق، وحض الجيش اللبناني على إجراء كل التحقيقات اللازمة من أجل التأكد من أن الأنفاق لم تعد تشكل خطراً أمنياً. أتى تقرير غوتيريش في وقت ينتظر وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى لبنان الذي يأمل الحصول على دعم أميركي في قضية إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

المصدر الشرق الاوسط