لبنان | “سلبطة” باسيل على حصة المسيحيين أصل الخلاف مع الحريري

كشف مصدر وزاري واكب الأجواء التي سادت لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، قبل سفر الأول إلى بروكسل لترأس الوفد اللبناني في المؤتمر الدولي لتقديم الدعم المادي للدول المستضيفة للنازحين السوريين، أن الخلاف بينهما لم يكن بسبب عدم التحاق الثاني بالوفد، وإنما لإصراره على حصر حصة المسيحيين في التعيينات بتياره السياسي من دون الآخرين، إضافة إلى إصراره على مشاركة المسلمين في حصتهم.

وأكد المصدر الوزاري لـ”الشرق الأوسط” أن تذرّع باسيل بوجود تباين مع الحريري حيال التعاطي مع ملف النازحين انطلاقاً من قرارات مؤتمر بروكسل 2 لا يعكس أبداً الأجواء التي سادت اللقاء بمقدار ما أنه أراد التلطي وراء هذا الملف لإخفاء السبب الحقيقي للخلاف والمتعلق بالتعيينات التي يتحضر مجلس الوزراء لإصدارها.

ولفت إلى أن الحريري كان واضحاً في عدم مراعاته لإصرار باسيل على حصر حصة المسيحيين في التعيينات بالتيار الوطني الحر، مع أنه يمثل نحو 32 في المائة من المسيحيين. وقال إن رفضه لما طرحه باسيل ينطلق من أنه “ليس في وارد الدخول في مواجهة مع المسيحيين الآخرين الذين يحق لهم الاعتراض على تفرّد وزير الخارجية في مطالبته هذه”.

المصدر الشرق الاوسط