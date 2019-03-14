لبنان | الحريري: 14 آذار مشروع نضال طويل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 مارس 2019 12:57 مساءً - مشاركة بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لثورة 14 آذار، غرد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عبر “تويتر، قائلاً، “14 آذار 2005 يوم تاريخي وضع فيه اللبنانيون اساسات مشروع الدولة والسيادة والحرية. مشروع نضال طويل نواصل تحقيقه بتثبيت الاستقرار الأمني والاقتصادي وحماية العيش المشترك وتعزيز مؤسسات الدولة ونظامنا الديمقراطي”. المصدر تويتر

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