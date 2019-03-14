لبنان | مضامين كلمة الحريري في بروكسيل

من المقرّر ان يلقي رئيس الحكومة سعد الحريري كلمة لبنان امام مؤتمر بروكسيل، من ضمن السقف السياسي الذي تفاهم عليه مع الرئيس ميشال عون، لجهة التأكيد على ان الحل الدائم لمشكلة النزوح السوري يكون بعودة هؤلاء النازحين إلى وطنهم، بحسب ما أوضح مستشار الحريري للشؤون الاقتصادية نديم المنلا.

وكشف المنلا ان الحريري سيطالب المجتمع الدولي التعاطي بإيجابية لتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين، ويحثه أيضاً على تقديم مساعدات مالية للمجتمعات الضيفة للنازحين.

ونفى المنلا وجود وعود مالية في هذا الصدد، لكنه لفت إلى ان لبنان بحاجة إلى مليارين ونصف المليار دولار لمواجهة أعباء النازحين على أرضه، وان المساعدات التي تلقاها في السنة الماضية كانت بحدود مليار ونصف مليار، وهو لا يتوقع ان يكون حجم المساعدات لهذا العام أكثر من هذا المبلغ، على الرغم النقص الواضح بالتمويل.

المصدر اللواء