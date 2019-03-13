لبنان | لبنان ينضم الى قائمة معارضي “بوينغ 737”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مارس 2019 01:06 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدر المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت المهندس محمد شهاب الدين تعميمًا يمنع بموجبه طائرات “البوينغ 737 ماكس” من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي او التحليق في الأجواء اللبنانية. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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