لبنان | اللقيس إلى سوريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 مارس 2019 08:06 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ينوي وزير الزراعة حسن اللقيس زيارة سوريا “في إطار تسهيل تصدير المحاصيل الزراعية اللبنانية إلى الداخل السوري ومن خلال معبر نصيب إلى الدول العربية”، الا ان اللقيس لم يُحدّد بعد موعد الزيارة، الا ان الإعلان المسبق عنها، أعطى انطباعاً بأن الزيارة ستكون منسقة رسمياً على مستوى مجلس الوزراء، بخلاف زيارة الغريب التي فاجأت كثيرين. وحرص اللقيس، عندما كشف عن زيارته على “عدم تسييسها والنظر إليها كمسألة تقنية محض تخدم مصلحة اللبنانيين”. المصدر اللواء

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