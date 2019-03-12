لبنان | مجموعة قرارات “انتخابية” للحسن اليوم

علمت “اللواء” ان وزيرة الداخلية ريّا الحسن ستصدر اليوم الثلاثاء مجموعة قرارات بخصوص مهل قبول الترشيحات وسحبها للانتخابات الفرعية في طرابلس، والشروط التي يجب ان تتوفر للمرشحين بموجب القانون. في حين نفت مصادر في الداخلية وجود إشكاليات تتعلق بهيئة الاشراف على الانتخابات، على اعتبار ان هذه الهيئة ما زالت قائمة، طالما ان القانون يفرض وجودها سواء في انتخابات عامة أو فرعية.

وتوقعت مصادر طرابلسية أن تكتمل صورة الترشيحات للانتخابات الفرعية التي تُجرى في 14 نيسان، المقبل لملء المقعد النيابي عن مدينة طرابلس الذي شغر بقبول المجلس الدستوري الطعن بنيابة ديما جمالي.

وقالت لـ”الشرق الأوسط” إن المنافسة ستدور بين ثلاثة مرشحين هم، إضافةً إلى جمالي، الوزير السابق أشرف ريفي، وسامر طارق كبارة ابن شقيق النائب محمد كبارة، ويمكن أن ينضم إليهم مرشح جمعية “المشاريع الخيرية الإسلامية في لبنان” (الأحباش) طه ناجي، في حال حسمت الجمعية أمرها قبل نهاية الأسبوع الحالي.

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المصدر اللواء الشرق الاوسط