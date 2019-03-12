لبنان | بومبيو إلى لبنان الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 مارس 2019 08:06 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تأكد ان زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى بيروت لن تتم هذا الأسبوع مثلما كان تردّد سابقاً، بل هي متوقعة الأسبوع المقبل، وتحديداً في 22 و23 الشهر الحالي، أي قبل أيام قليلة من الزيارة التي يعتزم رئيس الجمهورية ميشال عون القيام بها إلى موسكو في 25 آذار. المصدر اللواء

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