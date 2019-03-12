لبنان | صراع بين آل كبارة على “الكرسي”

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رأت مصادر لـ”الشرق الأوسط” أن إصرار سامر كبارة على الترشُّح لن يكون موضع ترحيب من عمه النائب محمد كبارة الذي يتطلع إلى ترشيح ابنه كريم لخوض الانتخابات، وكان يميل إلى تقديم استقالته من النيابة إفساحاً في المجال أمام ترشُّح ابنه إلى جانب جمالي لضمان إجراء الانتخابات لملء المقعدين النيابيين الشاغرين، لكنه صرف النظر عن الاستقالة استجابةً لرغبة رئيس الحكومة سعد الحريري.
واعتبرت المصادر أن كبّارة يسعى لتسجيل حضوره كمرشح مستقل، وهو سيتوجه إلى محاكاة الحراك المدني للحصول على دعم هيئات المجتمع المدني في طرابلس، لكنها رأت أنه سيخوض المعركة في نهاية المطاف من باب إثبات وجوده للانضمام لاحقاً إلى نادي المرشحين للانتخابات في عاصمة الشمال.
المصدر الشرق االاوسط
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