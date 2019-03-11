لبنان | متى يزور بومبيو لبنان؟

م تحدد الاتصالات الجارية بين بيروت وواشنطن في شأن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبيروت أيّ موعد نهائي لها. وعلمت “الجمهورية” انّ هذا الموعد يترجّح ما بين 15 و21 آذار الحالي بحيث تكون الزيارة في بداية جولته في المنطقة او في نهايتها، وهذا الامر الذي سيتّضح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة انّ جدول اعمال الزيارة يتناول البحث في القضايا المطروحة على سلّم العلاقات الواسعة والشاملة بين بيروت وواشنطن، وهي متعددة تتناول مجمل التطورات في لبنان والمنطقة وكل ما يقال تحت هذا العنوان قد يكون موضوع بحث بين الجانبين.

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المصدر الجمهورية