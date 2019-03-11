لبنان | فتور بين الحريري والغريب

استثنى الاتحاد الأوروبي المولج توجيه الدعوات الى مؤتمر “بروكسل 3” وزيري الصحة جميل جبق وشؤون النازحين صالح الغريب، لتقتصر، حسبما رشح من أوساط معنية، على رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيري التربية والتعليم العالي أكرم شهيب والشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، في حين كان الاتحاد قد وجّه العام الماضي دعوات إلى “بروكسل 2” شملت، الى رئيس الحكومة، كلّاً من وزراء “الصحة” و”التربية” و”النازحين” و”الشؤون الاجتماعية”، ربطاً ببرامج المساعدات التي يناقشها المانحون في المؤتمر المتعلق بالنازحين السوريين.

وفيما قال مصدر وزاري انّ في إمكان رئيس الحكومة ضمن صلاحيته ان يضمّ وزير النازحين صالح الغريب الى الوفد المرافق له، إلا أنّ هذا الأمر لم يحصل، ما دَلّ الى وجود فتور في العلاقة بين الرجلين.

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المصدر الجمهورية